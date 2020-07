Inimesed Kõik roosid ma kingiksin sulle... „Helend Peep ei jätnud kunagi ühtegi santi ilma rahata.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 22:30 Jaga: M

Foto: Margus Ansu / Postimees

„See vaesus, mida ta alates lapsepõlvest oli elu jooksul sageli kogenud, oli tal väga tugevasti hinges ja ega ta ühtegi santi ilma rahata jätnud. Isegi joodikud, teatrijoodikud, käisid ukse taga temalt raha laenamas. Ja Helend ikka andis. Ta ei suutnud kellelegi ära öelda, kas või oma viimase raha andis ära,“ on rääkinud näitleja Helend Peebu kolmas ja viimane abikaasa Luule. Ilmselt ongi enda läbielamised ning südamlikkus ja sügav hoolimine see, millega näitleja oma „Kerjuse laulu“ eestlaste südamesse laulis. See laul saatis näitlejat kogu elu. Saadab nüüdki.