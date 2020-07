VARGUS | Ene Järvis: ei oleks osanud aimatagi, et lähed auto juurde ja numbreid pole! 

"Ma kohe hommikul ärgates aknast välja ei vaadanud, aga hakkasin kella ühe ajal poodi minema. Naisterahvas ei saa kohe aru, aga tundus, et midagi on autol puudu. Siis vaatasin: jumal, ei ole ju numbrit! Jooksin auto taha ja vaatasin, et taga ka ei ole. Seisin nagu tola seal," räägib Ene, et algul ei osanud ta nähtule kuidagi reageerida.

Ene kurdab, et tema eas ei tahaks ta selliste probleemidega enam tegeleda. "Ikka on nii, et karistada saab kuriteo ohver. Ma ei tea, äkki mulle tuleb veel rahalisi nõudeid, et olen maksmata tankinud. Kõike võib ju juhtuda. Alati on sellega jamad ja hakkad ennastki süüdistama, sest mul on lõpuks ka garaaž olemas," räägib Ene, kes sellist vargust esmakordselt koges.

Ene püstitas oma sotsiaalmeedia lehele ka küsimuse: "Tere söbrad! Kas keegi oskab arvata miks kruviti öösel vastu laupäeva minu auto numbrimärgid ära. Jama kui palju!!" kirjutab ta.

"Ma sain Facebookist aru, et see on küllaltki levinud skeem. Üks tuttav kirjutas, et tal varastati numbrimärgid Selveri parklas. Ei pea olema ainult öösel ja pimedas, vaid poest tulles on numbrid läinud," jutustab naine, kes ei suuda uskuda, et tema väike punane Toyota Aygo vandaale huvitas.