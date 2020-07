„Laiaks lüüa“ muusikavideos kehastub nublu jäätiselao töötajaks, kes vurab mööda Eestimaad jäätiseautoga ringi. Nimelt on Jäätisekuningas, keda kehastab videos muideks Premia jäätisetehase juht Aivar Aus, teada saanud, et toimunud on jäätiseauto rööv ning tehase ainuke vaba töötaja, kelleks osutub nublu, saadetakse autorooli jäätist laiali vedama.