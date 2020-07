ŠOKK: mees nõuab rasedalt „Riverdale’i“ näitlejannalt lahutust 

Morgan (28) abiellus jaanuaris Chicago White Soxi mängija Michael Kopechiga (24). Hiljuti paljastas näitlejanna Instagramis oma arvukatele fännidele, et saab uue aasta algul poja emaks, ning avaldas fotosid ja klippe lustlikust beebipeost.

Kuid ajaleht Chicago Tribune paljastab, et kuulus paar on lahku minemas. Kopech andis oma koduosariigis Texases lahutuspaberid sisse juba 19. juunil. People märgib, et sportlast polnud ühelgi Vanessa avaldatud pildil ega videol.