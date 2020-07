KRIISIKOOSOLEK: hüsteeriliselt nuttev Kim kohtus üle pika aja Kanyega 

Briti kõmuleht avaldas esmaspäevaõhtusest taasühinemisest fotod, kus staaripaari nähti Westi autos tuliselt vestlemas. Kardashian polnud oma räpparist mehega nädalaid näost näkku kohtunud ning otsustas seetõttu lennukiga tema juurde sõita. USA presidendiks saada lootev West oli kampaaniamiitingul paljastanud, et Kim ja tema kaalusid esiktütre Northi ootele jäädes aborti. Veel väitis Kanye Twitteri säutsudes, et naine üritab teda arstide abiga hullumajja panna. Kardshian toonitas omapoolses avalduses, et tema mehel on diagnoositud bipolaarne häire.