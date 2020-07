Merylin Nau tuntuse positiivsest küljest: enamus elu on tasuta ja eelisjärjekorras 

"Enda kogemusest võin rääkida, et üleöö tuntuks saada on päris raputav, eriti kui oled eelmine päev 5 Miinuse kontserdil rahva sees "tõmmelnud" nagu vaimuhaige ja kellelgi pole õrna aimugi, kes sa selline jupp oled, kes siin rahva vahel tõukleb. Järgmine päev teavad korraga pool Eestit sinu nägu. Saad sadu vihakirju kui ka armastust. Nendel hetkedel ma korra pöörasin täiesti ära isegi kui te seda ei näinud, sest tundsin, et ma ei saa enam ennast nii väljendada nagu tahan. Pean rohkem sõnu valima, mõtlema, kuidas ma käitun... aga mulle ju ei meeldi nii," kirjutab ta.

Tuntuks olemise miinus on Nau sõnul see, et raske on sõpru leida. "Üks hetk tahavad teatud näod, kellega tutvud, sinu lähedal olla ja välja kutsuda just sellepärast, et jõuda läbi sinu valitud kontaktideni. Hiljem manipuleeritakse see olukord ringi, nagu ise oleksid olukorras süüdi.. Õnneks ma näen sellist käitumist nii läbi, et jumal see ei toimi minu peale. Kadedust on samuti kordades rohkem."