Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas välkusulised Saaremaal nägu väänasid Tõnis Erilaid , täna, 00:03

Foto: PantherMedia/Scanpix

„Pihtla vallas toimub nõndanimetatud välkusuliste äratusnädal. Välkusulised on välja langenud nelipühiusust, milline usulahk teatavasti heakorra huvides siseministri poolt suleti. Välkusuliste koosolekud on nii mürarikkad, et kui neid võrrelda hullude märatsejatega, siis selline võrdlus ei küüni märatsemiseni, mida praegu nähakse Pihtlas Putla talus. Hulutakse, karjutakse, hüpatakse, püherdatakse põrandal, näod selle juures otse tundmatuseni moondatud, omades ebainimliku lõusta ilme. Eriti rohkesti võtvat niisugustest koosolekutest osa noori – isegi koolilapsi,“ kirjutab Meie Maa 1938. aastal.