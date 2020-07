Film Ta siiski tuleb! „Tenet“ sai uued ilmumiskuupäevad Ohtuleht.ee , täna, 21:30 Jaga: M

John David Washington "Tenetis" Foto: Melinda Sue Gordon

Osaliselt Eestiski filmitud Christopher Nolani film "Tenet" pidi algselt kinodesse jõudma 17. juulil. Koroonaviiruse tõttu on seda varasemalt edasi lükatud 31. juulile ja 12. augustile, nädal tagasi teatas Warner Bros. aga, et lükkab ilmumise teadmata kaugusesse. Nüüd on nad taas meelt muutnud, vahendab Deadline.