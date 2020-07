Ed Sheeran räägib avameelselt sõltuvustest: abikaasa on mind hullemast päästnud 

Mirror kirjutab, et Edi sõnul aitas tema tervist parandada abikaasa Cherry. Samuti paljastas mees, et on rikkuse tõttu kaotanud nii pereliikmeid kui ka sõpru, samuti räägib ta avameelselt, kuidas mõjusid tema vaimsele tervisele pikad maailmaturneed ning kuidas mõjutas ärevus tema suhtumist oma karjääri.

"Suhkur, maiustused, rämpstoit, kokaiin ja alkohol panevad sind end aina paremini tundma, mida rohkem sa neid tarbid, kuid need on su jaoks kõige hullemad asjad. Sõltlasena on raske end piirata, aga piirangud on võti," teab laulja omast käest.

Mehe sõnul ei tee ta asju poolikult. "Ma ei näe mõtet sellel, et jood klaasi veini. Joon parem kaks pudelit. Klaasi veiniga sa piirad end ja ilmselt ei mõjuta see sind järgmisel päeval, kaks pudelit võib sind aga päris kurvaks teha."

Ed Sheerani vara väärtuseks on üle 200 miljoni euro ning ta on kuulsuse ja raha tõttu kaotanud nii sõpru kui ka pereliikmeid. Näiteks on Edi sõnul inimesed temalt isegi varastanud. "Kui saad edukaks ja teenid palju raha, ütlevad inimesed: "Oh, see on sulle hea.", aga see ei ole tegelikult hea, sest inimesed hakkavad veidralt käituma. Minu pereliikmed on veidralt käitunud, inimesed on minult varastanud. Raha ei too õnne ja kui sul on palju raha, tekitab see palju probleeme."

Maailmakuulus muusik meenutab ka, kuidas ta tuuritades käituda tavatses - pidutses ja jõi pärast kontserte varahommikuni ja magas terve järgmise päeva tuuribussis kuni uue kontserdini. "Tuurielu on veider, sest su elu on pausil - midagi erilist ei toimu ja kõik keerleb ümber sinu. Kui tuurilt koju tuled, on elu kolm aastat edasi läinud. Tuuril on iga päev pidu, sest näed iga päev uues linnas inimesi, keda ammu näinud pole. Kui käin Mänchesteris saan oma sõbranna Sophie'ga kokku, Glasgows aga kohtun oma sõbra Grahamiga. Seega jood iga päev ja sellest saab normaalsus."

Sheeran räägib, et kõige hullem tuur oli 17 kuud kestnud "X Tour". "Sõin halvasti, jõin alkoholi ja ei näinud päikesevalgust, sest bussid pargivad kontserdipaikade maa-alustes parklates. Ma ei näinud päikesevalgust umbes neli kuud. Alguses on see lõbus, aga siis hakkab kurb."