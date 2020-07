Poja surm võib Lisa Marie Presley taas uimastite küüsi ajada? 

Lockwood ja Presley läksid lahku 2016. aastal pärast kümmet abieluaastat, kuid lahutusprotsess ja kohtuvõitlus 11aastaste kaksiktütarde Harperi ja Finley hooldusõiguse nimel on veninud. 3. augustil peaksid ekskaasad kohtu ette astuma. Kuid USA väljaande The Blast käsutuses on dokumendid, kus Lockwood nõuab, et kohus võtaks Lisa Marielt tütarde esmase hooldusõiguse. Muusik toonitab oma muret, et eksnaine võib täiskasvanud poja surma tõttu taas meelemürkide küüsi langeda ning pole sel juhul paslik oma laste eest hoolitsema.