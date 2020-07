ÕL VIDEO | 30aastaselt kitarrivirtuoosiks ehk Ma oskan „Rongisõitu“ mängida! 

Pillimeistri Riho Sinisalu juurde viisin pilli seetõttu, et iga jumala kord, kui ma kitarri kätte võtsin ja viis minutit mänginud olin, lõid mu sõrmeotsad nii hullult tuld, et suhteliselt võimatu oli isegi üht tervet tundi ära teha. Nüüd on asi juba parem.