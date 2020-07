„Riverdale'i“ näitlejatar teatas beebiootusest 

"Riverdale'i" täht (28) naitus aasta algul Chicago White Soxi mängija Michael Kopechiga. Nüüd teatas kaunitar sotsiaalmeedias, et nende pere täieneb. Lähimate sõprade-sugulastega peetud peol paljastasid Vanessa ja Michael, et tulekul on poiss.

"Mõtlesin, et tahaks seda osa oma elust varjata, aga teadsin, et lõpuks nähakse ikka fotosid, kus mul on kõht ees, ja ma tahtsin, et te seda otse minu käest kuuleksite," kirjutas näitlejatar Instagrami fotode ja klippide juurde. Morgan lisas, et lapsuke peaks sündima jaanuaris. "Mul on tunne, nagu oleks kõik, mida ma elus tähtsaks pidasin, täiesti muutunud ... Oleme siin kõrgema eesmärgi nimel ja elu on nii väärtuslik."