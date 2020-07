TÄITSA PEKKIS! Tõusuteel tuhiseva netisaate juhid teavad: kõigil lähebki pekki, aga sellest saab võitjana välja tulla!  

Täitsa Pekkis Saade on podcast, mis sai alguse ei millestki muust, kui pekkiminekust. "Töötades paar aastat televisioonis ja sealt enda jaoks väga valusalt ära tulles, oli hinges tunne, et tahaksin teha mõnd saadet ja rääkida inimestega nende väljakutsetest. Mõtlesin, et telesaadete tegemine on natuke keerulisem, miks mitte teha podcast’i. Siis helistasin Mihklile, et lähme lõunale," räägib saatejuht Katrin Hinrikus-Karu, kes suure tuhinaga unistas kohe algul saja podcast’i tegemisest.

Saadetes käivad tuntud ja natuke vähem tuntud inimesed, kellel on lahedad lood või lihtsalt hull elu. "Me ei julgenud kohe alguses minna tähtsate inimeste juurde. Mõtlesime, kes oleksid huvitavad ja ka tuleksid," räägib Mihkel Vetemaa, kes koos Katrini ehk Katsiga on nüüdseks salvestanud 79 osa, mida kokku on kuulatud üle 300 000 korra.

Heas mõttes hirmuäratav

"Heas mõttes kõige hirmuäratavam oli Mihkel Raud," räägib Katrin, et just selle saate üle on ta eriti uhke.

Iga podcast’i alguses kõlab sissejuhatus: “Räägime erinevate põnevate inimestega nende eludest ja asjadest, mis lähevad pekki. Kuidas ja miks nad pekki lähevad ja kuidas sellest kõigest võitjana välja tulla.”

Saatejuhid on inimestega suheldes saanud häid mõtteid ja kogunud hulganisti inspiratsiooni, kuid kõiki saateid ühendab üks mõte. "Kõige rohkem on külge jäänud, et kõigil lähebki pekki. Kui saates ei tule see hästi välja, siis sellepärast, et me ei suutnud seda puudutada või inimene oli väga lukus. Ma olen ära õppinud, et 100% maailma inimestel läheb pekki. Oluline ongi edasi liikuda ja mitte muretseda, et ei ole teadmisi või oskusi," sõnab Mihkel.