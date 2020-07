Taani printsile tehti erakorraline ajuoperatsioon 

Prints Joachimi abikaasa Prantsuse päritolu printsess Marie on oma mehele toeks. "Kuningakojal pole praegusel hetkel rohkem infot, kuid Tema Majesteedi kuninganna sooviks on, et üldsus austaks pere privaatsust haiglasviibimise ajal."

Prints Joachim on Taani kuninganna Margrethe ja kadunud prints Henriku noorem poeg. Taani troonipärimisjärjekorras on ta oma vanema venna kroonprints Frederiki (52) ja tolle nelja lapse järel kuuendal kohal.

Ka Joachimil on neli last, kuid kahe naisega. Esimesest abielust Alexandra Manleyga on printsil kaks poega, kellest noorem, prints Felix tähistas eelmisel nädalal pere seltsis Prantsusmaal 18. sünnipäeva. Vanem poeg prints Nikolai (20) on teinud edukat modellikarjääri. Praeguse kaasaga on Joachimil kaks järeltulijat: prints Henrik (11) ja printsess Athena (8). Hongkongist pärit eksabikaasa Alexandra jäi pärast lahutust Taani elama, et poegade kasvatamisel osaleda, ning nagu näitab hiljutine foto, toimib kärgpere edukalt.