Kanye palub Kimilt abordiplaani paljastamise eest vabandust 

"Tahaksin oma naiselt Kimilt vabandust paluda eraasja avalikustamise eest," säutsus 43aastane räppar Twitteris. "Ma ei toetanud teda, nagu tema on mind toetanud. Tahan Kimile öelda, et ma tean, et tegin sulle haiget. Palun anna andeks. Aitäh, et oled minu jaoks alati olemas olnud."

Teises netipurskes kinnitas West, et tahab Kardashianist lahutada. Samas süüdistas ta Kimi ema Kris Jennerit valgete ülemvõimu demonstreerimises. Räpistaar on avalikkusele paljastanud ka selle, et kui Kim jäi nende esiktütre Northi ootele, kaalusid nad abordi tegemist. "Ma oleksin peaegu oma tütre tapnud!" ahastas Kanye oma esimesel kampaaniamiitingul pisarsilmi.