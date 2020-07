TULE GARAAŽIST VÄLJA: Noortebänd 2020 demovoor on avatud! 

Esimese Noortebändi konkursi võitis Toomas Olljumi bänd, kes on täna tuntud näiteks Lenna, Miljardite, Ewert and the Two Dragons, Irise, Frankie Animali ja Gram-Of-Funi managerina. Varasemalt on konkursilt saanud tuule tiibadesse Ziggy Wild, The Boondocks, Frankie Animal, Sibyl Vane, Andres Kõpper ehk NOËP, Karl-Erik Taukar ja Grete Paia.