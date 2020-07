PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 27. juuli 

Suudad justkui möödaminnes vastutust teiste õlule lükata ja leiad alati kellegi, kes on targem ja head nõu annab. Praegu aga ei õnnestu see kuidagimoodi.

Sul on järjekindlust ja vaimujõudu, süvenemisvõime on suurepärane. Samas on tööpõld lai ja oluline see, et asjasse sisse minnes tervikpilt silme eest ei kaoks.