„Kodutunde“ toetajad algatasid petitsiooni: võitleme selle nimel, et saaksite edasi tegutseda, sest teid vajatakse 

Reedel, 24.07 algatatud petitsioon "Me soovime Kodutunnet TV3 ekraanil näha" on siiani kogunud juba 625 allkirja ning selle autoriks on Maris Sikk.

Statistika näitab, et saate toetajaid on üle Eesti. Kõige rohkem allkirju on Tallinnast ja Tartust, aga saate austajaid on ka Tõrvast, Jõgevalt ja Põltsamaalt.

Maris avaldab julgelt Facebookis arvamust, millel ka hulganisti poolehoidjaid on. "Mis te arvate, et inimesed, kes "Kodutunnet" teevad, ise palka ei saa? Niisama teevad seal tööd, tasuta? Arvate, et nad elavad niisama õhust ja armastusest? Totakad inimesed olete, kes ei suuda nii kaugele mõelda. Nad on ka inimesed ja ei pea tasuta tööd tegema. See on nende jaoks samasugune töö, nagu teile teie oma või minule minu töö. Mis te arvate, mille eest siis need inimesed oma arveid maksavad ja elavad? Kõigil on ju pered ja kohustused," kirjutab ta.