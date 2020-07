Tanel Padaril oli enne kihlumist mitu kuud närv sees: elasin sõrmusega veel mõnda aega koos  

Paar kihlus 2018. aasta juuni lõpus Itaalias. “Minu jaoks oli see ikkagi veidi risky business, kuna me ei elanud siis veel koos. Ma ei teadnud ju… Kui lõpetad ülikooli, kas tahad siis ikka kohe abielluda? Võib-olla tahad hoopis laias maailmas ringi vaadata? Tellisin sõrmuse ära, siis ootasin seda paar kuud ja seejärel elasin sõrmusega veel mõnda aega koos ka,” räägib Tanel, et abieluettepanekule eelnes mitu keerulist kuud.

Lauren ja Tanel on olnud kihlatud üle kahe aasta, aga ootavad pisitütre Linda vanemaks saamist. “Tahaks abielluda küll, aga pulmade korraldamine on nii keeruline, et ei oska kusagilt alustada… Ja oleme pigem kokku­hoidlikud ini­mesed, aga pulm on kõike muud kui kokkuhoidlik üritus,” ütleb Lauren.