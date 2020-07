LEIDA RAMMO Hardi Volmer: „Rammo tegi filmis oma osa väga heas saksa keeles.“ 

„Filmis on selline koht, kus peategelase isa on külla kutsunud baltisaksa seltskonna ja selle rikub ära tütar, kes tuleb noorte nii-öelda estoonlastega ja teatab, et tal ei ole enam saksa, vaid eesti nimi. 30ndate keskel käis ju hoogne eestindamine. Baltisaksa seltskonda mängivad näitlejad pidid omavahel saksa keeles vestlema ja mina siis suure hoo ja ärevusega küsisin kõigilt automaatselt, kuidas neil saksa keelega lood on, või on pärast vaja nende osa üle lugeda. Mõne näitleja puhul seda tuligi teha. Vanaproua tuli aga nõtke huumoriga sellest situatsioonist välja, andes peenelt mõista, et kuidas ma tihkan küsida saksa keele oskuse kohta temalt, kes ta oli ju Eesti ajal ja sõja ajal juba peaaegu täiskasvanud inimene. Aga ta esitas selle väga toredas huumorivõtmes. Muidugi oli minust kohatu temalt seda küsida, sest tema kuulus ju põlvkonda, kes rääkiski saksa ja vene keelt. Teda ei olnud vaja dubleerida, ta teeb filmis oma osa väga hea saksa keelega,“ meenutab Volmer.