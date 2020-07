LEIDA RAMMO | Ago-Endrik Kerge: Leida oli pisirollide tegija – talle sobisid särtsakad sutsud 

Muuseas, ka Rammol endal oli uuema põlve näitlemisstiilile üht-teist ette heita. Elulooraamatus „Leida Rammo värvilised maailmad“ (2014) mõtiskleb ta nii: „Viimased teatrikooli kursused lähtuvad näitleja lavalises väljenduses sageli liikumisest, terve etenduse vältel tehakse akrobaatikat. See on kõik väga õige. Aga kahjuks ma ei ole nendel etendustel sõnalise osa tugevust tajunud. /---/ Ma ei usu, et teatrikunstis saaks ilma psühholoogiata midagi teha. Väga palju kasutatakse teravaid vorme, mille taga ma psüühikat ei tunne. Töötatakse välja mitmesuguseid trikke, mis on atraktiivsed, aga nende taga puudub mõte. Mina pooldan psühholoogilist teatrit ja arvan, et ilma psühholoogiata ei saa teatrit ollagi.“