Leida Rammo: „Minu elu kõige suurem asi on Leida Rammo Linnateatri fond.“ 

Leida Rammo Tallinna Linnateatri hooaja avamisel 2013. aastal. Foto: TEET MALSROOS

Üllatus, üllatus, selle asemel et mõnda oma filmi- või teatrirolli esile tõsta, on Rammo ajakirjanduses öelnud, et tema elu kõige suurem asi on Leida Rammo Linnteatri fond. „Ega mul suurt varandust pole, aga natukesega saan ikka aidata. Mul tegelikult on aktsiaid ja liigutan end seal ärimaailmas ka. Isegi kirjutan arvamuslugusid. Sellepärast loen Äripäevagi. Üleüldse olen suur lugeja. Praegu ma enam lugeda ei saa ja seega kuulan pimedate raamatukogu e-raamatuid. Neid on kokku oma 450 ja mul on kohe kõik kuulatud. Lapsena aga lugesin kõik raamatukogud otsast lõpuni läbi. Sõbranna alati kurjustas, et ma ei oska lugeda, sest ma ei naudi. Ega ma ei naudigi, ma õgin,“ on Rammo tunnistanud Päevalehes neli aastat tagasi.