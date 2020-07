LEIDA RAMMO | „Ma ei tea, kui kaua peaks inimene elama, aga eks nii kaua, kui saab elu nautida.“ 

„Mina olen elanud üle kolm põlvkonda ja iga põlvkond on täitsa erinev. Maailmas on praegu kuus miljardit täiesti uut inimest minu jaoks, aga mina olen see vana jääk. Ütleme, et ma ei ole veel 100, aga just need 90 ja üle 100, ma ei tea, kui palju neid maailmas on. Ma pole statistikas ka kuulnud seda, aga minu meelest oleme meie ülejääk. Enamik neist sooviks elust lahkuda väärikalt ja ise otsustades,” tunnistas ta, lisades, et kahjuks pole ta elus enam eriti rõõme ning miski ei aja naermagi.

VIINI POSTMARK: Seltsimees Tasku (Ervin Abel) ja Klaara Kukk (Leida Rammo). Foto: Filmiarhiiv / Tallinnfilm

Tegelikult oleks pika ja ilusa elu elanud Rammo elupäevad jäänud vägagi lühikeseks, kui ta poleks nooruses imekombel Viinis pommilõksust eluga pääsenud. „See on tõsi,“ tunnistas ta 2014. aastal intervjuus Õhtulehele. „See on tõesti ime, et ma sellest olukorrast välja tulin. Ma olin küll pommivarjendis, aga ka see varises viimaks kokku ja mul tekkis õhupuudus. Sest kui ma lõpuks pärast teadvuse kaotamist ärkasin ja silmad lahti tegin, oli esimene mõte – ja see on mul tänini selgelt meeles –, et näe, jumalariik on ikkagi olemas. Sest ma ei uskunud, et pärast surma veel elu võiks olla, aga näe, ikkagi on. Küllap aitas sellele mõttele kaasa ka miski kummaline valgus selles koolimajas, kuhu mind oli viidud. Kuni ma pikkamööda aru sain, et olen reaalselt elus.“

Samas intervjuus märkis daam, et kui midagi oma elus esiritta tõsta, siis on see ikkagi teater. „Teater on olnud ikka kõige tähtsam. Lõpetasin gümnaasiumi ju Saksa okupatsiooni ajal ja pool meie klassist sõitis siit minema. Nii ka mina. Belgias kaalusin tükk aega, kas sõidan edasi Ameerikasse või tulen tagasi koju. Mõlemad variandid olid olemas. Lõpuks tulin ikkagi teatri pärast tagasi. Teadmata isegi seda, et mu ema ja õde kodumaale jäid. Sest algselt pidid nad Rootsi sõitma, kuna mu vanaema oli rootslanna. Võib-olla oleks ma ka Ameerikas teatris läbi löönud, sest ega sealgi naiskoomikuid väga palju pole. Samas kahtlen selles. Ma rääkisin küll head inglise keelt, aga emakeel on ikka emakeel. Jah, noorena olin ma hirmus rahutu hing, aga mul on väga hea meel, et sellise valiku tegin ja kodumaale tagasi tulin. Usun, et ma tean siiamaani, mis teatris hea ja mis halb on. Tollane teatrikriitik Sergei Levin ütles ikka, et ma hakkaks teatrikriitikuks, sest ta leidis, et mul on terav ja õiglane pilk. Ma vastasin ikka ja alati, et tänan väga, aga ma oleks parema meelega laval.“

Sama mõtet kordas ta ka natuke allpool. „Tegelikult olen ma tundnud ennast alati paremini laval kui elus. Ka nüüd, kõrges eas, kui on pakutud rolle mõnes seriaalis. Ega vanainimene väga palju suudagi. Isegi imestan, et mind ikka üles otsitakse, sest ise ma pole kunagi ühtegi osa küsima läinud ja meil on väga palju vabakutselisi näitlejaid. Aga mis seal salata: tore, kui kutsutakse, see hoiab mind erksama ja mõnes mõttes ka elus.“

Ka tookordses intervjuus tuli jutuks Rammo pikaks elatud elu. „Tihti räägime sõbrannaga sellest, kui palju me siin maailmas rahmeldame, aga õnnelikuks sellest rohkem ikka ei saa. Eks me räägi ka vanadusest. Mõned ütlevad, et vanadus on tore asi. On selliseid. Aga vana inimene ei saa väga õnnelik olla. Kui sa ikka enam täisvereliselt tegutseda ei saa, oled sa õnnest väga kaugel. Vanadus on tegelikult üks nihu asi, ainult et sa pead oskama sellega toime tulla,“ märkis ta kuue aasta eest.