LEIDA RAMMO | Raivo Põldmaa: „Leida Rammo portree ootab uue maja valmimist.“ 

Kindlasti me hoiame tema mälestust. Leida kinkis ju mõned aastad tagasi meile oma portree, mille kunstnik Jüri Arrak temast oli maalinud. Ja juba siis sai lubatud, et kui uus maja kunagi valmis saab, riputame selle esinduslikule kohale, arvatavasti publiku fuajeesse nähtavale kohale. Ma väga loodan, et see võiks juhtuda kevadel 2023. aastal,“ ütleb Raivo Põldmaa, kes Leida Rammoga kohtus viimati silmast silma tänavusel teatri sünnipäeval 13. veebruaril.