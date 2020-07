LEIDA RAMMO | Peter Murdmaa: ta oleks olnud tõeline staar tõsistes rollides 

* Leida Rammo ärasaatmine on teisipäeval, 28. juulil kell 14.30 Pärnamäe krematooriumis. Murdmaa on kindel, et Leida lahkus meie seast heatujuliselt ja helges meeleolus. „Ma mäletan, kuidas ta ükskord ütles, et kui tema matused peaksid tulema, siis ei mingit halamist, sest ta ei kannata sellist asja. Selletõttu ta ei käinud ka ise matustel, sest ta ei jaksanud vaadata morne nägusid. See ei ole tegelikult ju see, mida siit maailmast lahkumine peaks inimesele tähendama.”

Kogu selle pika protsessikäigus said nad sõpradeks, kes küll iga päev ei kohtunud, kuid olid pidevalt kursis teineteise tegemistega ning helistasid regulaarselt. „Leida trump on see, et auväärsele daamile ei saa keegi ei öelda. Ma arvan, et Leida on ise ka suurelt mõtleja ja visionäär ning ta on võrdlemisi kirev isiksus,” iseloomustab Murdmaa Rammot ja jätkab: „Mul on isiklikult kahju sellest, kuidas valitakse näitlejaid. Tihtilugu valivad režissöörid näitlejaid pigem väliste tunnuste, mitte nende võimete põhjal. Leida on väga karakterikeskne inimene ning ta oleks olnud tõeline staar tõsistes rollides.”