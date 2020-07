TV3 VIDEO | Jüri Pootsmann kooliajast: olin tagapingi poiss  

Laulja sõnul möödus tal gümnaasiumiaeg kiiresti. „Ma käisin Taanis õppimas aasta aega, kus sain muusikakallakuga klassi. Eestis ma varem soolot ei laulnud. Olin koorilaps ja pigem see bass seal tagareas,” ütleb ta naljatledes, et talle meeldis vanasti olla pidevalt kas tagareas või tagapingis.

Lauljale ei meeldinud enne Taanis õppimist soololaulmine ega ka suurem tähelepanu, mistõttu eelistas ta kooris ning tagareas laulmist. Kõik muutus aga Taanis õppides, kus Pootsmanni sõnul sunniti teda laulma soolot. „Meil oli klassireis Londonisse, kus pandi grupid kokku ja pidime esitama ühe pala. Mind pandi purki ja pidin seal ees laulma. Aga kuidagi hakkas meeldima ning sain palju kiita ja mõtlesin, et miks mitte proovida,” räägib laulja.

Kui Pootsmann Eestisse tagasi tuli, otsustas ta hakata õpitut rohkem arendama. „Kui tulin tagasi, läksin sellise muusikaõpetaja juurde nagu Monica Arme, kes küll õpetas Rapla Vesiroosi koolis, nii et pärast kooli kõmpisin teise Rapla otsa, et soolotundi minna. Ja niimoodi hakkaski see kõik rulluma.”