Inimesed Liina Kersna: „Reformierakonna lükkas opositsiooni Jüri Ratase paaniline hirm kaotada oma positsioon." Rainer Kerge , täna, 06:00

Liina Kersna Foto: Stanislav Moškov

„Põhjus, miks Reformierakond ei ole praegu valitsuses, on hirm. Reformierakonna lükkas opositsiooni Jüri Ratase paaniline hirm kaotada oma positsioon. Kindlasti mängis rolli ka see, et Kaja Kallas on väga teistsugune poliitik, aga tänane valitsus ei salli üht- või teistviisi teistsuguseid,“ arutleb riigikogu liige Liina Kersna.