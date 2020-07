KODANLASEPROUA HIILGAV KARJÄÄR: Saksa menuautor Utta Danella hoidis end avalikkuse eest kiivalt varju 

„Tema elu oli kulgenud alati nii korralikult, nii selgelt. Ükskord oli juhtunud, et ta ei käitunud korralikult, see oli endalegi hirmutav. Ja siis, ennast rahustades, mõtles ta: nii on ju alati, kui armastatakse.“ Nõnda mõtiskleb preili Helga Utta Danella romaanis „Hotell pargis“, ja see on päris hea stiilinäide kirjaniku loomingust.