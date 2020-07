Eminem kardab, et Mariah Carey kirjutab oma elulooraamatus temast halvasti 

"Mariah on alati olnud Eminemi Achilleuse kand. Neil oli väga toksiline suhe," väidab allikas. "Ta teab, et Mariah ütleb tema kohta negatiivseid asju. Eminem ootab rünnakut."

"Marshall on stressis, sest kardab, et Mariah kirjutab tema kohta s*tta, näiteks, et ta oli voodis halb või isekas armastaja - ta on alati selle kõige pärast väga ebakindel olnud," sõnab allikas. "Mariah teab seda."