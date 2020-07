Meghan ja Harry süüdistavad Los Angelese fotograafe enese drooniga jälitamises 

Meghan ja Harry esitasid hagi Los Angelese fotograafide vastu. Hagis viidatakse California seadusele, mille kohaselt on inimeste kodus filmimine ja pildistamine illegaalne. Ühtki konkreetset nime välja ei ole toodud, kelle vastu nõue esitatakse.

"Igal inimesel on seadusega õigus oma kodus privaatsusele. Ükski droon, helikopter ega teleobjektiiv ei võta seda õigust ära. Sussexi hertsog ja hertsoginna esitavad selle hagi, et kaitsta oma poja privaatsust ning et fotograafid ei tungiks nende koju, samuti soovivad nad peatada neid, kes teenivad selliste ebaseaduslike sammude pealt kasu," ütleb Harry advokaat.