GALERII | Viljandis peetakse folgi asemel kontserdipäevi Pärimusa 2.0 

„Meil on tõeliselt suur rõõm oma festivali sõprade, austajate ja pärimusmuusikutega koos olla ja üks ilus folgi algusaegade vaimus pidu maha pidada. Olen kindel, et head energiat ja toredust on Kirsimäel sel nädalavahetusel rohkelt, ” rääkis korraldajate ootustest Pärimusa 2.0 peakorraldaja Ando Kiviberg.