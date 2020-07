GALERII | Viljandis peetakse folgi asemel kontserdipäevi: kui öeldi, et sel aastal folki üldse polegi, siis mõtlesin küll, et on jama! 

“Eks me pidime oludega kohanema, midagi polnud parata. Oli kaks võimalust - kas annad alla või kohaned,” räägib pärimusmuusikafestivali pealik Ando Kiviberg, kelle soov oli inimestele kalendritesse vähemalt väiksema mastaabiga üritus korraldada. “Mõtlesime välja sellise formaadi, kus on kaks sama kavaga kontserdipäeva ja kokku 2000 inimest saab kuulata. Vahetult enne Pärimusa sündmust otsustas valitsus, et annab võimaluse rahvaarvu kahekordistada, aga seda on võrreldes tavalise festivaliga ikkagi väga palju vähem.”