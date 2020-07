Inimesed Õnnitlused! Sven Soiver saab abikaasaga teise lapse Kroonika , täna, 10:03 Jaga: M

Sven Soiver Foto: Erlend Štaub

"Seitsmeste uudiste" poliitikareporter Sven Soiver (43) on tubli mees, kes on iibe tõstmise tõsiselt käsile võtnud – tuntud teleajakirjanik ootab ratsutamistreenerist abikaasa Jekaterinaga (30) nende teist ühist last, kirjutab Kroonika.