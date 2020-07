Amanda Holden meenutab lapse surnult sündimist: mul polnud enda üle mingit kontrolli 

"Mäletan, et ärkasin üles ja ma ei olnud pea terve öö lapse liigutusi tundnud. See oli ebatavaline, sest tavaliselt oli ta väga aktiivne. Proovisin kõike, mida saab, kuid ta ei liigutanud. Siiski ma ei paanitsenud."

Amanda sõitis haiglasse, kus kohtus oma hea sõbranna Jackiega, kes on ämmaemand. Jackie ei kuulnud samuti lapse südamelööke. Appi kutsuti arst. "Siis kuulsin karjumist, mis tuli kurgupõhjast. See oli veidraim asi, mis minuga kunagi juhtunud on, sest see olin mina. Ma ei saanud aru, et mina nii karjun, mul polnud enda üle mingit kontrolli ja arvasin, et seda häält teeb teine inimene," räägib Amanda.