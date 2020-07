Viljandi folgi peakorraldaja Ando Kiviberg: kui pidime raskeid otsuseid tegema, oli tiimis pisaraid ja suuri emotsioone 

Kivibergi sõnul ei saa tänavust kahte kontserdipäeva festivaliks kutsuda. "28. Viljandi pärimusmuusika festival lükati edasi ja see, mis reedel ja laupäeval Viljandis toimub, ei anna kindlasti välja seda mõõtu, millega inimesed viimastel aastatel harjunud on. Kuid et kalendrisse päris tühja kohta mitte jätta ja anda meie pärimusmuusikutele võimalus publikuga kohtuda, otsustasime korraldada kontserdipäeva," räägib ta "Vikerhommikus".

Viljandi pärimusmuusika festival on toimunud ligi 30 aastat, kuid Kiviberg tõdeb, et emotsionaalselt ei ole nii rasket aastat veel olnud. "Kui oled midagi üle poole oma elust teinud ja korraga ei saa sa seda teha, jätab see teadvusse kindlasti oma jälje. Ajal, mil pidime tiimiga raskeid otsuseid tegema, oli ikka pisaraid ja päris suuri emotsioone."