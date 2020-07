Saund Marko Atso: kasutan oma lugudes 15% sellest, mida võiksin tegelikult teha Terttu Jazepov , täna, 14:18 Jaga: M

PRAEGUSED TRUMMID: "Praegu on parim komplekt see, mida kasutan Musta Hundiga mängides – 1995. aasta Premier, mis on Inglismaa käsitöö. Need näevad ka väga lahedad välja – kroomisin 600 detaili mustaks ja panin kogu komplekti nullist tagasi kokku," räägib Marko Atso. Foto: Kristjan Lepp

Aastaid Metsatöllus müristanud ja hiljuti Musta Hundi loonud trummar Marko Atso tundis juba 10aastaselt, et peab oma elu muusikaga siduma. „Sain kohe aru, et muusika on asi, millega tahan tegeleda, ja ma ei lasknud end sellelt teelt kõrvale viia, kuigi seda taheti väga teha. Veel hiljemgi öeldi, et kaua sa ikka nende poistega prooviruumis istud, kas sa tööle ei lähegi. Vastasin juba siis, et see ongi minu töö,“ räägib ta.