Inimesed Tanel Padar kihlatust: on hirmutav tunne, kui ühtäkki on kõrval inimene, kelle ette laskuks kohe põlvili... Anne&Stiil , täna, 08:02 Jaga: M

Lauren Villmann, Tanel Padar Foto: Erlend Štaub

"Meesterahva jaoks on see asi veidi hirmutav – kui oled mõnda aega poissmees olnud ja ühtäkki on su kõrval selline inimene, kelle ette… laskuks kohe põlvili," tunnistab muusik Tanel Padar, millised tunded valdasid teda, kui ta kolm aastat tagasi oma kihlatu Laureniga esimesel kohtingul käis, Anne&Stiilis.