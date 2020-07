Lisella Beatrice Kirjutaja hakkas laulmisega tegelema juba algklassides ja on sellest ajast saati ka koolikoorides laulmas käinud. Eelmisel suvel ristusid tema teed muusikaprodutsent Vahur Valgmaaga, kes on varem koostööd teinud näiteks Nexuse ja Elisa Kolgiga. „Tutvusin Vahuriga oma isa kaudu. Mul oli pikalt olnud idee ja tahtmine teha päris enda lugu, aga hea produtsendi leidmine on selle juures arvatavasti kõige keerulisem osa. Kõigepealt suhtlesid minu isa ja Vahur omavahel, lõpuks võtsin temaga ka ise ühendust ja hakkasimegi minu esimest lugu tegema.“

Beatrice’i uue looga „Tagi mind“ suhestuvad eelkõige noored. „Lugu räägib tüdruku ja poisi segasest suhtest, mis on samas lõbus ja seiklusrikas nagu noorte suved ikka – palju koosviibimisi, pidusid ja tantsu. Lugu ise on suviselt rütmikasja paneb tantsima ning kaasa laulma. Loodan, et mu uus lugu jääb kuulajaid kummitama ja on kindlasti üks meeldejäävamaid suvelugusid sel aastal.“

Loos teeb kaasa ka Beebilõust. „Kui me laulu kallal tööle hakkasime, teadsime kohe, et kavatseme sinna ka ägeda räppari kaasata. Kui olime stuudios minu osad ära lindistanud, tegime Vahuriga nimekirja räpparitest, kes võiksid oma hääle jastiili poolest loosse kõige paremini sobida. Beebilõust oli juba alguses minu esimene valik. Vahur võttis temaga ühendust ja ta oli kohe nõus. Meie koostöö sujus algusest peale väga hästi. Kõik tundus juba esimeste riimide juures hästi klappivat ja õige, see oli super,“ rõõmustab neiu.

Loole filmiti kahe suveööga ka video. „Võtted toimusid nii Pärnus Väike-Kuubas kui ka Tallinnas OKOs. Võtetega seoses meenub mulle ka üks lõbus seik. Mul on loomulikult väga lokkis juuksed ja nad tõmbuvad suure niiskusega kiirelt lokki. Kuna võtetel ei olnud juukselakki käepärast, toodi mulle mitu korda baarist jääkuubikuid, et kahusust vähemaks saada,“ meenutab Beatrice.