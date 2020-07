Miks lahkusid omal ajal ETVst kanali suurimad staarid Reet Oja, Raul Rebane, Urmas Ott, Ivar Vigla ja Maire Aunaste? 

See, miks kadus kauaaegne ekraanimagnet Reet Oja 14 aasta eest eetrist, on paljude vaatajate jaoks tänini üks Eesti suuremaid telemüsteeriume, nagu ka tema vaikimine. Minu arvates pole siin küll tegemist mingi erilise müsteeriumiga, mida oleks keeruline mõista. Tuletame meelde, et Reet virutas ETV klaasuksed paariks hooajaks enda järel esimest korda, ja tõesti pauguga, kinni 2001. aastal, kui tema lemmiklaps ja elutöö, „Hommiku TV“ lõpetati. Uued juhid, uued tuuled. Tema loodud ja koordineeritud pühapäevahommikusest leebest kulgemisest arendati välja igal argipäevahommikul eetris olev tempokas programm päikesepõseliste Anu Välba ja Marko Reikopi juhtimisel. Ja see uus saade – „Terevisioon“ – anti toota majast välja, Raivo Suviste produktsioonifirmale BEC. Loomulikult oli see Reedale valus maksahaak ning kibe suutäis. Oli ta ju aastate jooksul väga palju ETVsse panustanud. Hinge, aega, elu... Meenutagem ainuüksi „Kitsast kinga“ või „Öö TVd“. Inimlikult mõistetav – tal oli nii põhjus kui ka õigus solvuda. Põhimõtteliselt oleks võinud pühapäevane „Hommiku TV“ ju omas võtmes rahulikult edasi tuksuda.