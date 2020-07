Rammo, kes vaid kuus aastat noorem, kui Eesti Vabariik, nentis, et ei oota oma 100. sünnipäeva. “Eks ma olen kunstlik olevus ikkagi, sellepärast, et ma olen sõltuv meditsiinist kahjuks. Ma ei pea seda täiesti õigeks, kas seda on vaja?”

Rammo sõnas, et ei ole õige, et vanainimesele ei anta võimalust otsustada, kuna ta surra soovib, et seda peetakse kuriteoks. “Surm võib valudega tulla ja inimene võib väga piinelda, aga seadus näeb ikka ette, et teda tohterdataks veel. Kas see on vajalik, seda küsimust peaks arutama rohkem vanainimeste endiga, aga nendelt ei küsita,” tõdes naine, kes julges ausalt tunnistada, et ootab oma surma.