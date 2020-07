Kristiina Heinmets: tegin abikaasa ja emana lõputuid kompromisse iseenda arvelt 

"Elasin imelises majas, mul oli olemas kõik, millest inimesed võivad unistada, aga ma ei suutnud olla õnnelik," räägib Kristiina. "Arvan, et naisi, kes on iseenda jaoks kaotsi läinud, uppunud kompromisside jadasse ja laste eest hoolitsemisse, on palju."