Ellen DeGeneres polegi nii meeldiv? Endised töötajad toovad tõe päevavalgele 

Ellen DeGenerese töötajad on väidetavalt rõõmsad selle üle, et naise tõeline pale on paljastatud ning aina rohkem inimesi on hakanud rääkima enda kogemustest saates esinenud mürgisest atmosfäärist. „Ta arvas, et see kõik oli vaid mõndade vihkajate hapud viinamarjad. Kuid see pole vaibuv asi – neid lugusid tuleb aina rohkem juurde,” rääkis üks allikas. Väidetavalt on Ellenil raske leppida antud olukorraga, kuna ta ei uskunud, et neid inimesi on nii palju.

Samal teemal toetavad üksteist, kuid reaalsus on midagi muud, mistõttu tuntakse rõõmu, et nende „mürgine töökeskkond" on avalikkuse ette viidud ning saavad enda kogemustest rääkida. "Nad on õnnelikud, et tõde - mis on pikalt olnud avalik saladus selles tööstuses - pälvib lõpuks suuremat huvi," ütles allikas.

Elleni juurde tööle asudes peab allkirjastama mitteavaldamislepingu. „Te ei saa midagi öelda, isegi mitte toredaid asju. Ja ka mitte siis, kui teid vallandatakse või kui olete töölt lahkunud mitu aastat tagasi,” rääkis üks töötaja.

Saateprodutsendid Ed Glavin, Mary Connelly ja Andy Lassner on ühises avalduses kirjutanud, et nad on 16 aasta jooksul püüdnud luua avatud, turvalise ja kaasava töökeskkonna.