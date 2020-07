Isac Elliot suudlusest Liis Lemsaluga: minu poolelt oli see kindlasti alkohol 

"Ma ei oska öelda, mis see Liisi poolt oli, kuid minu poolelt oli see kindlasti alkohol, 100%" sõnas noor muusik portaalile sky.ee.

Kas tulevikus aga tuleb ühine lugu? "Ma ei teagi.. ma arvan, et ma võiksin temaga koostööd teha küll. Ta on väga tore ja meie vahel on kõik hästi. Me ei ole pärast minu Eestis käimist väga tihedalt suhelnud, aga miks ka mitte!" lisades, et kui see hüpoteetiline lugu peaks kunagi sündima, peab Liis ise Isacuga ühendust võtma.