Frankie Animal naudib suvist spontaansust: „Kunagi ei tea, kus sa võid õhtu lõpetada." Reelika Vaiksaar , täna, 12:55

Frankie Animal Foto: Erakogu

„Oot, me lõpetasime teise klassi?” küsib Jan. – „Ei, me lähme teise klassi,” vastab Jonas. – „Oleneb, kui vanalt me kooli läksime,” ütleb Marie. – „Aa, jaa, me lõpetasime teise klassi. Lähme kolmandasse,” parandab Jonas enda vastust. „Okei, mis toimub?” küsin, segadusse sattudes. Noored hakkavad naerma. „See on see, kui sa hakkad mõtlema, et kui kaua nad ongi juba bändi teinud,” ütleb Jan pundist Frankie Animal, millel on vanust juba kaheksa aastat.