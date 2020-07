Raul Vaigla: hullunud vene naised olid ümber Jaak Joala Volga 

“Isegi ei pane tähele, et olen vahepeal vanemaks saanud. Olin noortemate vutsidega, aga ma kuidagi ei taju seda, et vanasti oli parem ja nüüd halvem,” räägib 19. aastaselt Radariga liitunud Raul Vaigla "Ringvaade suvel" saates.

“Valteris võib-olla ei ole nii palju staari, kui Jaagus oli,” võrdleb Vaigla Soosalu ja Joalat. Staar oli Joala tõesti ning Vaigla meentab, et tuuritamine oli tema jaoks algul üpris kummaline. “Ma mängisin oma esimesed päevad ja siis ma nägin, mis pärast kontserti toimus – hullunud vene naised olid ümber Jaagu Volga. Meil oli eraldi buss ja me siis vaatasime, et mis toimub. See oli ikkagi üllatav ja kogu see teine kultuur ja teine keskkond, rääkimata minu vene keele oskusest," ütleb Vaigla.