Megan Fox ja Machine Gun Kelly arutlesid astroloogiga tuleviku teemal 

34aastane Megan ja 30aastane Kelly rääkisid taskuhäälingus astroloog Susan Milleriga ning arutlesid, kas Megan on Kelly tulevane abikaasa ning kas neil saab olema veel lapsi, olgugi, et paarike on kohtamas käinud vaid paar kuud.

Megan ja Kelly kohtusid filmi "Midnight" võtetel. "Tundsin kohe sügaval hinges, et sellest tuleb midagi," rääkis Megan. "Teadsin kohe, et tegu on kaksikleegiga - kaksikleek tähendab kõrgema taseme hinge, mis on samal ajal kahes kehas. Seega oleme me sama hinge kaks pool. Ma ütlesin talle seda peaaegu kohe, sest tundsin seda khoe," sõnas Megan.