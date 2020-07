Demi Lovato on kihlatud: armastan sind hetkest, mil kohtusime 

„Kui olin väike tüdruk, kutsus isa mind alati oma väikeseks partneriks – ilma tema lõunapoolse aktsendita tundus see ilmselt veider, kuid minu jaoks oli see väga loogiline. Ja täna on see sõna minu jaoks jälle väga loogiline, kuid nüüd saab minust ametlikult kellegi teise partner,“ kirjutab Demi.