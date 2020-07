Uus väljakutse! Olga Ivanova proovib saatejuhiametit 

"Olen pärast poliitikast lahkumist pikka aega otsinud uusi väljakutseid. Üks neist oli proovida ETV+ saatejuhi rolli," ütleb Ivanova ERR-ile antud intervjuus. Siiski teda püsivalt ekraanile ei näe - Olga on kaassaatejuhiks nädal aega.

ETV+ peatoimetaja Jekaterina Taklaja ütleb, et Olga teeb kanalis praktikat ja kui see on edukas, ei välista ta koostööd ka tulevikus.