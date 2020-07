LÄKS HULLUKS? Kanye West nõuab Kim Kardashianilt lahutust, naine üritab teda vaimuhaiglasse panna 

43aastane räppar tekitas Kardashianide perekonnas kaose, kui tegi nädalavahetusel presidendikampaania pressiüritusel ootamatu avalduse, et Kim tahtis nende esiklast Northi oodates aborti teha. Kuigi naine pole avalikult sel teemal sõna võtnud, on teada, et ta ei ole mehe avalduse üle õnnelik.

Kuid sellega Westi sõnavõtt ei lõppenud. Ta on Twitteris korduvalt väitnud, et Kim üritab kahe arstiga nende Wyomingus asuvasse tallu lennata. "Kim proovis tulla arstiga, et panna mind koos teise arstiga kinni," seisis ühes praeguseks kustutatud Twitteri säutsus.

Samuti väitis Kanye, et ta on üritanud lahutada Kimist sellest saadik, kui hetkel juurat õppiv tõsielustaar töötas koos räppar Meek Milliga vanglareformi kallal. Väidetavalt murdis naine truudust. "Meek on minu sõber ja ta oli austav. Kim läks aga liiga kaugele."

Räppar on jõudnud solvata ka oma mõjuvõimsat ämma Kris Jennerit. Ta on võrrelnud Krisi Põhja-Korea riigipea Kim Jong-Uniga ja väitnud, et Kimi ja tema ema käitumine näitab valgete ülemvõimu.

Sosinad, et paaril on ületamatud raskused, tekkisid koroonaviiruse pandeemia alguses. Mõni nädal hiljem aga paar vaigistas kuuludused armsa pildiga oma kodus. Kanye ja Kim on abielus olnud kuus aastat, paaril on neli last: North, Saint, Chicago ja Psalm.