Jaak Madison teeb näitlejadebüüdi: iga väiksemgi stseen ja nüanss on oluline ning seda peab tegema hästi 

Jaatava vastuse sarjas osalemiseks andis Jaak mõne päeva jooksul. “Mart Sanderil oli teatud osatäitjate leidmisega suhteliselt kiire, seega kaua mõelda ei saanud. Otsustasin proovida, sest tegemist oli täitsa vahva rolliga,” lisab ta. “Sarjas on 1941. aasta suvi, kus punaväed on taganemas ja saksa väed peale tungimas. Oleme metsavendade salk, kus osalevad nii tsiviilelanikud kui endised kaitseliitlased. Mina olen selle salga pealik, endine kaitseväe esindaja,” kirjeldab Jaak oma rolli.

“Eks koolis sai ikka näidendites osaletud, aga minu põhiline kogemus näitlemise ja filmindusega leidis aset 17aastaselt vahetusõpilasena Soomes Hanko rahvaülikoolis. Õppisin seal filmindust: tegime raadiosaateid ja aasta lõpus esitasime paarikümneminutilise lühifilmi. See on ainuke näitlemisega seotud kogemus viimase 13 aasta jooksul,” ütleb Jaak, et sarjas osalemine oli siiski uudne kogemus.

“Roll näitlejana pani kindlasti proovile, kuna sarja esimene hooaeg, “Litsid”, oli väga efektne ja osutus ülipopulaarseks, on ka teine hooaeg tõenäoliselt menukas. Seega arvan, et iga väiksemgi stseen ja nüanss on olulisel kohal ning seda peab tegema maksimaalselt hästi. See oli põnev väljakutse ja kindlasti tundsin natuke ka vastutust,” sõnab ta.